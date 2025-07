Jovem é sequestrada e torturada a mando da esposa de homem com quem se relacionava

Uma jovem, de 19 anos, foi sequestrada e torturada em Monte Aprazível, no interior de São Paulo. Forçada a entrar em um carro, a vítima foi levada para um canavial. Além de apanhar, ela teve as roupas queimadas e os cabelos cortados. A motivação, segundo a polícia, é vingança. O mandante do crime havia se separado da esposa e teve uma relação com a vítima. Quando reatou o casamento, a esposa exigiu que a jovem fosse castigada. Cinco suspeitos do crime foram identificados: o casal mandante do crime, duas mulheres e um homem. Apenas o casal está foragido. Acompanhe.



