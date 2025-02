Mãe de dois filhos é encontrada morta na calçada da própria casa; vizinhos ouviram pedido de socorro

O corpo de Jaqueline Severina, de 46 anos, foi encontrado na calçada, em frente à casa onde morava. Vizinhos ouviram alguns gritos pedindo socorro, mas não reconheceram a voz da mulher. Para os familiares de Jaqueline não há dúvida de que o principal suspeito de crime é o companheiro dela. Segundo familiares, Jaqueline comentava sobre o comportamento possessivo do companheiro e expressava desejo de acabar com a relação. A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer, e segue sendo investigado.



