Mãe desabafa após pai desaparecer com filha do casal de 8 anos

A polícia de Santa Catarina está atrás de pai e filha que estão desaparecidos há 20 dias. Anderson Rafael é suspeito de sequestrar a própria filha, a pequena Bianca, de 8 anos. Ele estaria planejando essa fuga há três meses. A polícia desconfia que pai e filha possam estar fora do país neste momento. O músico pegou Bianca no dia 28 de fevereiro para passar o Carnaval e deveria devolvê-la no dia 5 de março, mas isso não aconteceu. A mãe de Bianca, Mariane Cristina, fala ao vivo com o Cidade Alerta pela primeira vez.



