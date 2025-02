Mãe é suspeita de matar dois filhos envenenados e deixar a mãe em estado vegetativo

Suzana é mãe de dois filhos pequenos: Kiara, de 1 ano, e Ícaro, de 3 anos de idade. A vida da família muda quando a caçula morre após passar mal engasgada com uma bala dada pela mãe. Três anos depois, Ícaro também não resiste ao engasgar com um doce oferecido por Suzana. Silvânia, mãe dela e avó das crianças, não aceitou essa história e começou a encurralar a filha e exigir respostas. Certo dia, Suzana avisa a mãe que deixou um açaí na geladeira. Dona Silvânia come e tem uma série de problemas, ficando em estado vegetativo. O pai de Suzana sabia dos receios da esposa e denuncia a filha. Agora, a polícia pediu a prisão e a exumação dos corpos das crianças.



