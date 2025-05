MC IG é parado pela polícia na Marginal Tietê dirigindo carro de luxo sem habilitação

Na Marginal Tietê, em São Paulo, o cantor MC IG foi parado pela polícia, enquanto dirigia um carro de luxo. Seis policiais estavam presentes no local, e a situação gerou congestionamento. Após a abordagem, ele foi liberado sem habilitação e ainda falou com o Cidade Alerta, afirmando que irá regularizar a situação.



