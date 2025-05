Momento emocionante: gatinho é resgatado após passar três dias em cima de árvore

Em São Paulo, um gatinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após passar três dias em cima de uma árvore. Ele estava preso em uma altura de cerca de 20 metros, o equivalente a cinco andares de um prédio e o resgate foi um momento delicado. A equipe de bombeiros precisou retirar todas as pessoas do local e colocar uma rede de proteção, caso o animal caísse.



