Mulher de 51 anos morre após ser esfaqueada pelo ex-companheiro em bar de São Paulo

Maria Gerlene Barbosa, de 51 anos, morreu após ser atingida com golpes de faca pelo ex-companheiro em São Paulo. Ela e Dagmar Souza, de 54 anos, haviam terminado o relacionamento há pouco tempo e ela voltou a frequentar festas com as amigas. Em uma das comemorações, Maria encontrou com Dagmar e ele a confrontou sobre sua presença ali. Momentos depois, ele pegou uma faca e atingiu Maria, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Dagmar fugiu após o crime e a polícia investiga o caso.



