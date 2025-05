Mulher é morta a tiros no Pará a pedido de ex-companheira do novo namorado

Mônica foi assassinada no meio da rua em Belém, no Pará, e, agora, a polícia descobriu o que aconteceu com a moça. Ela foi assassinada a tiros e um homem com quem ela se relacionava estaria por trás. Kleber estava tendo um relacionamento com a vítima, mas queria voltar com a ex-companheira Miriam. Esta outra mulher, porém, tinha ciúmes de Mônica e, para voltar, pediu a cabeça da jovem. Kleber aceitou e matou a jovem a tiros.



