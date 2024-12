Mulher é morta pelo ex-companheiro no meio da rua em São Paulo

Joelma foi atacada no meio da rua, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, pelo ex-companheiro Cícero. Vizinhos o cercaram para impedir que ele fugisse do local. Vídeos mostram os moradores encontrando Joelma caída. Cícero tentou fugir, mas foi impedido. as agressões contra ele começaram até a chegada da polícia. O resgate foi acionado, mas Joelma já estava sem vida. A vítima deixa dois filhos.