Mulher fica ferida após ser atacada por três vizinhos por conta de latidos de cachorro

Uma mulher ficou ferida após ser atacada por três vizinhos em Matinho, no Paraná. Câmeras de segurança flagraram a confusão no meio da rua. Um homem chegou a pegar um pé de cabra para atacar a vítima, mas uma outra mulher tirou o objeto da mão dele. Após a confusão, os vizinhos fugiram do local e a vítima foi socorrida ao hospital. Para o Cidade Alerta , ela contou que os latidos do cachorro dela teriam motivado a discussão, que quase terminou em tragédia.