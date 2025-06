Mulher que fingia vida comum nas redes sociais é presa como líder do Comando Vermelho no Mato Grosso

Uma mulher foi presa apontada como chefe do Comando Vermelho na região do Mato Grosso. Erica, mais conhecida como Esmeralda, postava uma vida de mulher trabalhadora no garimpo, nas redes sociais. A operação que prendeu a criminosa foi chamada de “operação joia rara”. A investigação descobriu que Esmeralda era responsável pelo tráfico de drogas e outros crimes da região.



