"Não pode ficar impune", diz avó de Alisson, que clama por justiça após morte do neto

Dona Helena, avó de Alisson, pediu justiça após a morte do neto de três anos, que teria sido vítima de maus-tratos. "Ele vivia maltratado, batendo no menino", afirmou a avó sobre o comportamento do padrasto, um dos principais suspeitos. Testemunhas relataram que a criança era constantemente agredida, mas a mãe, Vitória, não impediu o abuso. "Eu falei 'deixa ele ficar comigo', mas ela não quis", revelou dona Helena. A comunidade está revoltada com o crime, e a mãe e o padrasto seguem sob investigação.



