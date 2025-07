Nora assassina os sogros por não aceitar o fim do relacionamento com o filho deles

O casal Francilene de Sousa Reis e Silva e Dorvalino das Dores da Silva, muito querido e sem inimigos, foi assassinado no Tocantins. A polícia descobriu que o casal era contra o relacionamento do filho com uma mulher chamada Janete. A nora teria encomendado o crime por não aceitar o fim do relacionamento com o filho das vítimas. Ela apontava o casal como aqueles que influenciaram o término da relação. Janete cometeu o crime no Tocantins e foi presa em Santa Catarina. A polícia ainda procura o atirador que foi contratado.



