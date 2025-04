'O veículo está abandonado!': Russomanno cobra oficina que não cumpre prazo para entregar carro

Adriano deixou seu carro estacionado na rua, e um carro de aplicativo bateu nele. O consumidor acionou a proteção veicular, que indicou uma oficina para fazer os reparos. O automóvel chegou na oficina no dia 27 de janeiro, e o prazo de entrega não foi cumprido. Cansado de 'enrolação', Adriano procurou a Patrulha do Consumidor. Ao chegar ao local, Russomanno se deparou com o veículo abandonado. Acompanhe o caso!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!