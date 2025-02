Ossadas largadas e caixões espalhados: população denuncia caos em cemitério de Diadema (SP)

Altair Moraes recebeu uma denúncia e foi vistoriar o cemitério de Diadema, cidade que fica a aproximadamente 50 minutos da capital paulista. O local está completamente abandonado, com falta de manutenção, caixões espalhados por vários pontos do terreno e 2.400 ossadas humanas largadas. Com exclusividade, Altair foi até lá e mostrou a atual situação do local.