Pai de professora de pilates encontrada morta quebra o silêncio e revela última conversa com a filha

Sebastião é pai de Larissa Rodrigues, a professora de pilates que foi encontrada morta dentro de casa, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele quebra o silêncio e conta ao Cidade Alerta como foi a última conversa que teve com a filha. Sebastião ainda não acredita que o marido e a sogra de Larissa possam ter envenenado a filha dele com chumbinho. Luiz Antônio Garnica e Elizabete estão presos. Imagens exclusivas de câmeras de segurança revelam os últimos momentos de larissa antes de ser encontrada morta. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!