Patrulha do Consumidor: Agência de modelos cobra caro e não cumpre o prometido para mãe e filha

O Patrulha do Consumidor entrou no caso de Lourdes Cardoso da Rosa, ela tem uma filha, de 6 anos chamada Laysa. A garotinha e a mãe foram abordadas por uma agência de modelos e animada com a possibilidade, a Lourdes pagou R$ 3 mil por um ano de agenciamento. Depois disso, os problemas começaram. Primeiro, a mãe não recebeu todas as fotos do book que a filha fez. Depois, elas realizaram um trabalho para a agência e nunca receberam o valor prometido.