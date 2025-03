Patrulha do Consumidor: Caminhoneiro faz cartão em loja e vendedor 'rouba' os dados dele

Bernardo Ferreira Barros tem 69 anos e trabalha como caminhoneiro. Ele foi até as lojas Pernambucanas fazer um cartão para usar como vale-transporte. Só que o que ele não imaginava é o que vendedor iria roubar seus dados, fazer um cartão de crédito e gastar todo o limite. Seu Bernardo ficou com uma dívida enorme e não sabe como resolver esse problemão. O idoso chamou a Patrulha do Consumidor para resolver o caso e Celso Russomanno acompanhou de perto a denúncia. Será que ele conseguiu resolver? Veja na reportagem!





Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!