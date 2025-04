Patrulha do Consumidor: Wadih Damous fala sobre situação de clientes lesados pela Hurb

A Patrulha do Consumidor já recebeu 1.123 denúncias sobre a Hurb (Hotel Urbano). Os clientes fizeram compras de pacotes de viagem, mas não conseguiram realizar os passeios vendidos. Celso Russomanno conversou ao vivo com Wadih Damous, secretário Nacional de Defesa do Consumidor, que falou sobre as ações do Ministério da Justiça para garantir os direitos dos consumidores lesados pela empresa.



