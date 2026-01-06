Peão de rodeio bate a cabeça durante briga e é internado em estado grave

Edimundo Gomes é peão de rodeio e participa de campeonatos nacionais e internacionais. Ele saiu de casa para visitar Rosa, sua ex-namorada, em Caieiras (SP). Quando ele chegou na casa dela, Edimundo se deparou com Alemão, um outro ex-namorado dela. Os dois começam a discutir e entraram em luta corporal, até que Edimundo foi empurrado. Ele caiu e bateu com a cabeça no chão. O peão foi socorrido e levado ao hospital, onde está internado em estado grave.



Familiares agora querem saber por que o peão foi brutalmente atacado. Testemunhas estão sendo ouvidas pela polícia. Por conta da gravidade das lesões, o peão profissional corre o risco de ter que abandonar o rodeio e nunca mais montar em touros.



