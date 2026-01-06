Peão de rodeio bate a cabeça durante briga e é internado em estado grave
Edimundo corre o risco de ter que abandonar o rodeio e nunca mais montar em touros
Edimundo Gomes é peão de rodeio e participa de campeonatos nacionais e internacionais. Ele saiu de casa para visitar Rosa, sua ex-namorada, em Caieiras (SP). Quando ele chegou na casa dela, Edimundo se deparou com Alemão, um outro ex-namorado dela. Os dois começam a discutir e entraram em luta corporal, até que Edimundo foi empurrado. Ele caiu e bateu com a cabeça no chão. O peão foi socorrido e levado ao hospital, onde está internado em estado grave.
Familiares agora querem saber por que o peão foi brutalmente atacado. Testemunhas estão sendo ouvidas pela polícia. Por conta da gravidade das lesões, o peão profissional corre o risco de ter que abandonar o rodeio e nunca mais montar em touros.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Homem mata 'rival' a facadas em academia e é preso por PM de folga
Ele foi vítima de uma emboscada motivada por ciúme
Bandidos são procurados após atropelarem e matarem PM durante blitz
Os suspeitos fugiram depois do atropelamento
Ex-namorado desrespeita medida protetiva e arma emboscada para assassinar mulher
Em imagens de câmeras de segurança, José aparece chegando na rua onde a ex mora e fica esperando Carla
Flagrante: jovem de 18 anos é assassinado durante festa de Réveillon em Guariba (SP)
O atirador, identificado como Jefferson Silva de Paiva, é tio de um rapaz envolvido em uma briga anterior com o irmão da vítima
Adolescente é assassinada pelo ex-namorado após discussão
Menina de 16 anos foi morta na porta de casa com facadas
Filha é suspeita de mandar o namorado matar a própria mãe
Karina foi presa quando tenta visitá-la no hospital
Briga de vizinhos termina em tiros em Piraropa (SP)
Dono de uma adega flagra vizinho atirando em direção ao local
Caso Pico Paraná: veja o momento em que jovem desaparecido pede ajuda em propriedade
Thayane, a amiga dele, chorou de alívio ao receber a notícia de que Roberto havia sido encontrado
Bebê de 11 meses é atingida na barriga por bala perdida em São Paulo
A bala ficou alojada no carrinho que ela dormia
Patrulha do Consumidor: Loja enfrenta polícia após emitir laudo que omitia problemas de carro
Um casal acabou comprando o veículo sem saber que ele já tinha passado por um acidente grave, o que afetou a estrutura
Assista ao momento em que Nicolás Maduro desce do avião nos EUA
Agora, ele deve ser levado a um presídio de alta segurança para aguardar o seu julgamento
Avião com Nicolás Maduro acaba de pousar nos EUA; acompanhe
Um comboio está em deslocamento para realizar o traslado de Maduro
Prisão de Maduro: entenda como ficam as embaixadas no Brasil e Venezuela
O Brasil pretende manter a posição de apaziguador na política internacional
Lula e Itamaraty se reúnem em instantes para discutir a captura de Nicolás Maduro
Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, conversou, por telefone, com o chanceler venezuelano Yván Gil Pinto; acompanhe