'Penélope Charmosa das motos':mototaxista de 25 anos some depois de entrar em um carro de aplicativo

Familiares buscam por Larissa, uma mototaxista de 25 anos que não dá notícias há três dias. A imagem de uma câmera de segurança da rua que Larissa mora, no Rio de Janeiro, flagrou o momento que ela entra em um carro branco às 11 e meia da manhã. No mesmo dia que desapareceu, a jovem saiu de casa por volta de cinco da manhã para deixar o irmão mais novo, Breno, no ponto de ônibus, e como já estava na rua, fez algumas viagens até chegar de volta às 11h. Meia hora depois, ela embarcou nesse carro misterioso e não foi mais vista.