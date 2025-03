Polícia pode pedir prisão de duas pessoas envolvidas no sumiço e morte de Vitória

Na tarde desta quinta-feira (13), a expectativa é de que a polícia peça a prisão de duas pessoas envolvidas no sumiço e morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Laudos decisivos começaram a ficar prontos e uma investigação pode unir as mortes da adolescente e da idosa Edna , encontrada sem vida durante as buscas por Vitória.



