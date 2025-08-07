Policiais fazem abordagens em busca de suspeitos de balearem agente em Paraisópolis, zona sul de SP

Na tarde desta quinta-feira (7), um policial militar foi baleado no pescoço em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O agente estava perseguindo o suspeito, que estaria em uma moto roubada. Ele foi socorrido e está estável no hospital. Kauã, de 19 anos, é o suspeito de cometer o crime e fugiu com o comparsa, Gabriel. Agora, a polícia realiza abordagens em carros e motos, à procura dos criminosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!