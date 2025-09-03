Policial civil é agredido até a morte durante confusão dentro de comunidade em São Paulo
Ele teria atirado em um morador, que era procurado por porte ilegal de arma e violência doméstica
O investigador da Polícia Civil, Caio Bruno, foi espancado até a morte na comunidade Parque do Gato, em São Paulo. Ele estava sozinho no local quando se envolveu em uma discussão com um morador. Relatos indicam que Caio estava alterado, tentando arrombar portas e afirmando ser policial.
Durante a confusão, o investigador disparou sua arma, ferindo um morador. Em resposta, os populares o atacaram violentamente. A Polícia Militar chegou em seguida, encontrando Caio gravemente ferido. Ele não resistiu aos ferimentos.
Cinco pessoas foram presas por envolvimento no crime, incluindo William Moreira Mendes, procurado por outros delitos. A facção criminosa PCC teria autorizado a morte do policial, e os detidos possuíam imagens da execução em seus celulares.
As investigações buscam esclarecer a presença do policial na comunidade e se ele estava em missão oficial. A corregedoria também apura possíveis falhas nos procedimentos padrão. O caso destaca os desafios enfrentados pelas forças de segurança em áreas vulneráveis de São Paulo.
