Policial civil é agredido até a morte durante confusão dentro de comunidade em São Paulo

O investigador da Polícia Civil, Caio Bruno, foi espancado até a morte na comunidade Parque do Gato, em São Paulo . Ele estava sozinho no local quando se envolveu em uma discussão com um morador. Relatos indicam que Caio estava alterado, tentando arrombar portas e afirmando ser policial.

Durante a confusão, o investigador disparou sua arma, ferindo um morador. Em resposta, os populares o atacaram violentamente. A Polícia Militar chegou em seguida, encontrando Caio gravemente ferido. Ele não resistiu aos ferimentos.

Cinco pessoas foram presas por envolvimento no crime, incluindo William Moreira Mendes, procurado por outros delitos. A facção criminosa PCC teria autorizado a morte do policial, e os detidos possuíam imagens da execução em seus celulares.

As investigações buscam esclarecer a presença do policial na comunidade e se ele estava em missão oficial. A corregedoria também apura possíveis falhas nos procedimentos padrão. O caso destaca os desafios enfrentados pelas forças de segurança em áreas vulneráveis de São Paulo.

