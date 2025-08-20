Policial é investigado após participar de vídeo adulto com casal em canavial no PR

Um casal gravava um vídeo adulto em um canavial em Londrina (PR) quando foi abordado por um policial militar. O agente, que estava de farda e em viatura, decidiu participar da filmagem e acabou sendo identificado justamente por conta do uniforme e do veículo. A Polícia Militar do Paraná publicou uma nota informando que deu início às investigações, que podem resultar na exoneração do policial.



