Policial é investigado após participar de vídeo adulto com casal em canavial no PR

O agente pode ser exonerado do cargo

Cidade Alerta|Do R7

Um casal gravava um vídeo adulto em um canavial em Londrina (PR) quando foi abordado por um policial militar. O agente, que estava de farda e em viatura, decidiu participar da filmagem e acabou sendo identificado justamente por conta do uniforme e do veículo. A Polícia Militar do Paraná publicou uma nota informando que deu início às investigações, que podem resultar na exoneração do policial.

