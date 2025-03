Possível confissão: Maicol pede reunião com delegado e presença da mãe

As investigações da morte de Vitória Regina de Souza podem estar se encaminhando para o fim. Na noite desta segunda (17), Maicol, o principal suspeito, que está preso na delegacia de Cajamar (SP), pediu uma reunião com o delegado e a presença da sua mãe. Na carceragem, ele já teria dito a outras pessoas que confessaria o crime. Há também a expectativa sobre a revelação de outros envolvidos. Acompanhe.



