Professor aposentado morto na Paraíba foi assassinado pelo próprio amigo

O professor aposentado Gilson Cruz Nunes, de 63 anos, foi dado como desaparecido após relato de um amigo, que afirmou tê-lo visto entrar no mar em uma praia da Paraíba. No entanto, imagens de câmeras de segurança e a ausência de registros do professor na praia levaram a polícia a aprofundar as investigações. O amigo, um homem de 29 anos, tornou-se o principal suspeito e, após interrogatório, confessou ter matado o professor em sua residência, em Campina Grande. O corpo foi localizado enterrado em um orquidário na zona rural de Massaranduba. Segundo o autor, ele mantinha um relacionamento com a vítima. O caso segue em investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!