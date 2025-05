Professora é afastada das funções após destratar aluno autista de 5 anos em SP

Aline, mãe do pequeno Théo, de 5 anos, colocou um gravador na mochila do menino após perceber que ele estava chegando triste em casa após ir à escola. Ele é autista e contou à mãe que a professora o destratava nas aulas. Com os relatos do menino e da outra filha, ela decidiu colocar um gravador na mochila de Théo. O conteúdo da gravação chocou Aline, que registrou um boletim de ocorrência contra Elaine, a coordenadora da escola que substituía uma professora. A mulher foi afastada das funções pela Prefeitura de Mairiporã, no interior de São Paulo.



