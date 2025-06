Professora é presa após clonar cartões de colegas dentro de escola no Distrito Federal

Uma professora foi presa no Distrito Federal após utilizar os cartões de outras docentes para fazer compras. Várias professoras começaram a perceber que estavam tendo os cartões clonados, com compras não reconhecidas em lojas importadas. O golpe chegou na vice-diretora, que começou a suspeitar de uma professora substituta. Ela, então, passou a observar a rotina da mulher e teve acesso a uma imagem que flagrou o momento em que ela entrou na sala em que os colegas deixam os pertences e tirou fotos dos cartões deles. A professora golpista já foi presa outras duas vezes e tem 14 ocorrências na Justiça. A suspeita foi presa, mas logo liberada.



