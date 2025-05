Queima de arquivo? Adolescente é encontrado morto após testemunhar execução de amigo em lanchonete

Bruno Henrique, de 16 anos, desapareceu e foi encontrado morto enterrado em uma cova rasa em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Há dois meses, ele testemunhou um crime. Ele estava em uma lanchonete quando uma pessoa armada apareceu, executou um dos amigos de Bruno e sumiu. Depois desse dia, motoqueiros ficaram rondando a casa dele, até que ele desapareceu. Buscas começaram a ser feitas, quando a mãe do estudante sonhou com o filho envolto em terra e arames. Os parentes foram até o local que o sonho de Marlene indicava e, lá, encontraram um chinelo do adolescente. Logo depois, parte do corpo dele foi vista em uma cova rasa. Agora, a polícia investiga se Bruno foi vítima de uma “queima de arquivo”.



