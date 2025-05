‘Rei do uísque’ é preso em São Paulo acusado de fornecer bebida adulterada para adegas

Adriano de Andrade Araújo, conhecido como “Rei do uísque” foi preso em Monte Alto, no interior de São Paulo. Ele é acusado de fornecer bebida adulterada para 90% das adegas que abastecem os pancadões da periferia paulista e mineira. O empresário estava escondido e é apontado pela Polícia Civil como o líder de uma organização criminosa especializada em vender bebidas alcoólicas falsas, com o preço de originais. O Cidade Alerta entrou na fábrica clandestina do rei do whisky. Acompanhe!



