Sargento do Exército mata esposa e filha de 1 ano e tira a própria vida após o crime

Gabrielly, de 21 anos, e a filha Jade, de 1, foram encontradas mortas abraçadas dentro de casa em Santos, no litoral de São Paulo. Elas foram baleadas e o responsável pelo crime é Pedro Henrique, marido de Gabrielly e pai da bebê. Ele era sargento do Exército e, após atirar nas duas, tirou a própria vida. Pela posição em que os corpos foram encontrados, Gabrielly tentou proteger a filha dos disparos. A polícia investiga o caso para entender a motivação do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!