Sob forte comoção, criança que morreu baleada durante briga de trânsito é enterrada

Laila, a menininha de 1 ano e 11 meses que morreu após ser baleada dentro do carro da família, foi enterrada nesta quarta (25) sob forte comoção de familiares e amigos. A mãe estava aos prantos no velório. Laila completaria 2 anos nesta quinta (26). A pequena estava no banco de trás, no colo da mãe, quando o pai dela se envolveu em uma briga de trânsito. O motorista do outro carro sacou uma arma e atirou contra o veículo da família. Laila foi atingida na cabeça. Para a polícia, Alex, o suspeito, confessou que estava bêbado quando atirou contra o carro da família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!