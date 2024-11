Sorteio dos grupos do Paulistão 2025 acontece na noite desta terça (12); acompanhe

O sorteio dos grupos do Paulistão 2025 acontece nesta terça (12) no complexo do estádio do Pacaembu. Os dirigentes dos 16 clubes que participam do campeonato estão reunidos com integrantes da Federação Paulista de Futebol. Ficou definido que o Paulistão 2025 será antecipado em uma semana em relação a 2024. O primeiro jogo acontece 11 de janeiro e a final, no dia 26 de março.