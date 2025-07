Veja imagens da apreensão dos adolescentes suspeitos de matar e esquartejar Nicolly

Em uma operação conjunta, os adolescentes suspeitos de matar e esquartejar o corpo de Nicolly Fernanda, de apenas 15 anos, foram apreendidos em Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Os suspeitos, de 17 e 14 anos, estavam na casa de parentes. O crime aconteceu em Hortolândia, no interior paulista. Veja o momento da apreensão.



