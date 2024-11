Viúva de advogado assassinado é presa um mês após o crime por suspeita de envolvimento

A viúva de José Lael de Souza Rodrigues Júnior foi presa quase um mês depois do assassinato do marido em Aracaju, Sergipe. Ela é suspeita de ter envolvimento na morte do homem, que foi assassinado a tiros na porta de casa. O filho do casal estava com o pai no momento do crime e também foi atingido por disparos. os dois foram socorridos, mas José Lael morreu no hospital. Outras três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte do advogado.