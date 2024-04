Alto contraste

A previsão do tempo pode mudar as condições de novas buscas pelo helicóptero desaparecido com quatro pessoas em São Paulo. Aviões da força aérea brasileira continuam fazendo as buscas por regiões de mata e represas. Equipes do Águia da Polícia Militar e do pelicano da Polícia Civil também estão ajudando nas buscas.