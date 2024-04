Chefe de quadrilha que roubava relógios de luxo de celebridades é preso em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um dos bandidos mais procurados do país foi preso em São Paulo. “Lacoste”, como é conhecido, é chefe da gangue do Rolex. Ele comanda uma quadrilha que rouba celebridades. Na lista de famosos que já foram vítimas de “Lacoste” estão, a atriz Ísis Valverde, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo. O criminoso era procurado pela justiça do Rio de Janeiro. A quadrilha agia no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Os bandidos se hospedavam em prédios de luxo, usavam carros e motos importadas durante os assaltos. O bandido estava em um conjunto habitacional, no Capão Redondo. O detido estava foragido depois de ser condenado a 11 anos de prisão.