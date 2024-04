Jovem é encontrada morta dentro de casa e o marido é principal suspeito

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma jovem foi encontrada morta dentro de casa em Itu, interior de São Paulo. O corpo de Camila foi encontrado pelo cunhado da vítima. Ela estava caída no chão da sala e o assassino seria o marido dela, Igor Gabriel. Eles teriam discutido e no meio da briga, ele a matou. Depois do crime, ele ligou para a mãe dele, confessou o crime e fugiu. Até o momento, ele não foi encontrado. A faca usada no crime foi apreendida.