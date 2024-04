Mãe tem pressentimento ruim com filho e descobre que ele foi assassinado

Alto contraste

Uma mãe sente que algo aconteceu com o filho, manda mensagem e descobre que quem respondeu não era ele. Tarcísio, de 35 anos, já estava morto. Ele tinha sido golpeado com uma faca pela companheira Débora na casa em que morava em Campinas, no interior de São Paulo. A mulher, de 33 anos, chamou a polícia horas depois da briga com o marido, chegou a ser presa porque alegou que tinha agido em legítima defesa. A família do Tarcísio não acredita nessa versão e disse que Débora já tinha tudo premeditado. Já o pai da mulher disse que Tarcísio sempre foi um homem violento. O casamento de 15 anos teria sido repleto de brigas e agressões.