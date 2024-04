"Michael Jackson" do crime: procurado por roubos e assassinato é preso no Pará Imagens de circuito de segurança mostram o trabalho que ele deu para a polícia para ser capturado

Os policiais correram atrás de criminoso procurado e descobrem que ele era conhecido o Michael Jackson em Belém, no Pará. O bandido de 27 anos tem o mesmo nome que o rei do pop, mas a fama dele é dentro do mundo crime. Com várias passagens pela polícia, Michael Jackson da Silva Queiroz era procurado por roubo e até tentativa de homicídio com metralhadora. Imagens de circuito de segurança mostram o trabalho que ele deu para a polícia para ser capturado.