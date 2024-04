Alto contraste

Dois anos depois do assassinato do cantor MC Jotinha, o suspeito foi preso no Nordeste. Ediélio se escondia em na Paraíba, a mais de 2 mil km do local do crime. Em novembro de 2021, MC Jotinha estava em um bar com amigos em Duque de Caxias (RJ); o pai conta que o filho foi assassinado com três tiros ao tentar conter uma briga.