Transformação impressionante: pessoas em situação de rua ganham novo visual

O Cidade Alerta volta ao centro da capital paulista, para levar um pouco de autoestima para quem vive em situação de rua. Conheça a história de Marcos, Marelene e Davi, que dividem os espaços das calçadas com dezenas de outras pessoas. Ouvimos um pouco da história de cada um. Luta, a desesperança, a vontade de retomar as rédeas da própria vida. Para eles, falta apenas um incentivo, que para muita gente pode parecer pequeno, mas para quem perdeu casa, emprego e família, faz toda a diferença. Foi isso o que a nossa equipe fez, proporcionou, com a ajuda de um profissional, uma mudança impressionante no visual desses três. Era o que eles queriam e precisavam para recomeçar.