Conheça a história do Paulistão e saiba como acompanhar os jogos na RECORD No próximo domingo (21), às 18 horas, a emissora transmite partida entre Corinthians e Guarani, direto da Arena Corinthians (SP)

Alto contraste

A+

A-

Desde 2022, a RECORD é a única emissora, com sinal aberto, a transmitir os jogos do Campeonato Paulista Desde 2022, a RECORD é a única emissora, com sinal aberto, a transmitir os jogos do Campeonato Paulista (Divulgação/RECORD)

Que o Campeonato Paulista é um dos torneios estaduais mais disputados do Brasil, todo mundo já sabe. Mas você sabia que o Paulistão foi o primeiro torneio de futebol do Brasil? Sim, criado em 1902, a primeira edição da competição teve cinco equipes (São Paulo Athletic, Internacional, Mackenzie, Germânia e Paulistano) e foi vencida pelo São Paulo Athletic, que tinha Charles Miller – pioneiro do futebol no Brasil – em seu elenco.

O Corinthians é o clube que mais vezes venceu o Paulistão, foram 30 taças levantadas, seguido de Palmeiras, com 25 títulos, e São Paulo e Santos, com 22 cada um. Portuguesa, Ituano, Inter de Limeira e Bragantino são clubes que, em 2024, vão disputar a elite do futebol paulista e já levantaram a taça de campeão do torneio.

Desde 2022, a RECORD é a única emissora, com sinal aberto, a transmitir os jogos do Campeonato Paulista, o que se repetirá em 2024. Nas duas últimas edições (2022 e 2023), os telespectadores viram o Palmeiras ficar com a taça de campeão paulista na tela da emissora.

Atualmente, o campeonato tem quatro divisões: A1; A2; A3; e A4, sendo, a primeira, dividida em quatro grupos, com quatro times em cada. Nesta etapa, os times enfrentam equipes dos outros grupos. Os dois de cada grupo que mais pontuarem, avançam às oitavas de final, quando inicia a fase de mata-mata. Já as duas equipes, dentre todas, que tiverem menos pontos, são rebaixadas à Série A2.

Continua após a publicidade

Mas o formato do Paulistão foi mudando ao longo dos anos. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o torneio já foi disputado em pontos corridos, em que todos os times se enfrentavam em turno único, e as quatro equipes que mais pontuavam disputavam as fases semifinal e, os vencedores, a final.

No próximo domingo (21), às 18 horas, a RECORD transmite a partida entre Corinthians e Guarani, direto da Arena Corinthians, em São Paulo. Com narração de Oliveira Andrade, comentários de Walter Casagrande e Sálvio Spínola, reportagem de Márcio Canuto, Bruno Laurence, Bruno Piccinato, Jean Brandão e Janice de Castro, e apresentação de Alexandre Oliveira. No PlayPlus e no canal do R7.com no YouTube, Sílvio Luiz, Carioca e Bola comandam, ao vivo, as transmissões dos jogos com análises dos lances, reações e comentários, sempre com muito bom humor e descontração. Antes da bola rolar e depois do apito final, também no PlayPlus e no R7.com, Zé Luiz apresenta, com convidados especiais, as atrações Pré-Jogão e Pós-Jogão.