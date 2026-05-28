RECORD MINAS recebe alunos para visita técnica

Divulgação RECORD Minas

Na última quarta-feira (27), a RECORD MINAS recebeu em sua sede alunos da graduação em administração do IFMG (Instituto Federal de Minas Gerais). Os alunos foram recebidos pelas equipes do Comercial, Marketing e Pesquisa da emissora, que palestraram sobre o funcionamento das respectivas áreas no contexto televisivo, além de trazer curiosidades sobre a Rede RECORD.

O professor Silas Rocha, professor de marketing do IFMG que acompanhou a atividade, afirma que “a visita proporcionou uma vivência prática muito enriquecedora, permitindo que os alunos compreendessem de perto como funcionam as estratégias dentro de uma grande emissora de televisão”. Para a RECORD MINAS, o contato com instituições de ensino representa a importância da conexão entre a teoria e a realidade do dia a dia vivida pelos profissionais da área de comunicação.