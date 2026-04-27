RECORD MINAS promove ação interativa para divulgar a estreia do reality Casa do Patrão A iniciativa levou ao público um gostinho da dinâmica do programa e garantiu momentos de diversão para quem passava pela emissora

Divulgação RECORD Minas

Nesta segunda-feira (27), a competição do reality Casa do Patrão começou oficialmente! Para reforçar a divulgação da nova atração, a RECORD MINAS preparou uma experiência imersiva na entrada de sua sede, no bairro Floresta, convidando o público a vivenciar, na prática, o clima do jogo.

Inspirada na dinâmica idealizada por Boninho, a ação dividia os participantes entre os dois papéis centrais do programa: Patrão e Trampo. Para descobrir em qual “casa” ficariam, bastava girar uma roleta e encarar o resultado: um momento de Patrão ou de Trampo.

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Quem tinha a sorte de cair no papel de Patrão era recompensado com “luxo e riqueza”, com direito a trono e tudo, além de levar para casa um cupcake personalizado. Já os sorteados para o Trampo precisavam encarar uma prova divertida para garantir o seu brinde.

O reality Casa do Patrão chega prometendo agitar o público e, com essa ativação, a RECORD MINAS reforça sua proposta de se aproximar cada vez mais dos seus telespectadores, levando entretenimento e experiências interativas para além da tela.