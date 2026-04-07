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RECORD MINAS realiza ação especial em comemoração ao Dia do Jornalista

Ao longo do dia, colaboradores da emissora puderam desfrutar de momentos de relaxamento e bem-estar

Record Minas|Do R7

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Divulgação RECORD Minas

Nesta terça-feira (07), a RECORD MINAS promoveu uma ação interna em celebração ao Dia do Jornalista. A iniciativa contou com a parceria da equipe da UNIMED-BH, que levou aos colaboradores uma experiência voltada ao cuidado com a saúde e qualidade de vida.

Durante o dia, os profissionais da emissora tiveram a oportunidade de fazer uma pausa na rotina para aproveitar chás relaxantes e energizantes, além de sessões de quick massage, proporcionando momentos de descanso e renovação.


Mais do que homenagear os jornalistas, a ação reforça o compromisso da RECORD MINAS com o bem-estar e a valorização de todos os seus colaboradores.

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