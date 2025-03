RECORD MINAS promove ação especial em homenagem ao Dia da Mulher As colaboradoras da emissora puderam aproveitar um momento de relaxamento e ganharam mimos especiais Record Minas|Do R7 10/03/2025 - 10h21 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h30 ) twitter

Divulgação RECORD Minas

Na sexta-feira, dia 07 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, as colaboradoras da RECORD MINAS foram surpreendidas com uma ação interna pensada exclusivamente para elas.

Durante o dia, elas puderam dar uma pausa na rotina para ter um momento de relaxamento e bem-estar proporcionada por uma equipe de massoterapia. Além disso, as colaboradoras também foram presenteadas com um brinde personalizado.

Ainda em comemoração ao Dia da Mulher, a RECORD MINAS divulgou peças para reforçar a importância da data e homenagear quem, diariamente, luta por respeito, igualdade e reconhecimento.

