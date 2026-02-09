RECORD MINAS investe na modernização de estúdios e renova cenários dos principais telejornais locais Investimentos reforçam a interatividade, a eficiência operacional e a experiência do telespectador nos principais telejornais da emissora

Para promover inovação, dinamismo e ainda mais qualidade editorial no jornalismo local, a RECORD MINAS inaugura, nesta segunda-feira (09), os estúdios dos programas MG no Ar, Cidade Alerta Minas e MG Record, que passam a contar com ambientes mais tecnológicos, funcionais e alinhados às novas formas de consumo de conteúdo audiovisual. O processo de modernização teve início com o lançamento do novo cenário do Balanço Geral MG, realizado em outubro do ano passado.

Pensados para ampliar a interatividade com o público, os novos cenários darão mais fluidez à apresentação das notícias e otimizarão a produção jornalística. Com isso, passará a ter uma maior integração entre apresentadores, telões, recursos gráficos e conteúdos ao vivo. A proposta é oferecer uma experiência mais imersiva ao telespectador, mantendo a credibilidade que marca o jornalismo da RECORD MINAS.

Além do impacto visual, a renovação dos estúdios representa um avanço nos processos internos da emissora. “Os novos ambientes foram projetados para garantir mais agilidade na produção jornalística, maior flexibilidade editorial e melhor aproveitamento dos recursos técnicos, acompanhando a evolução das linguagens televisivas e a integração com plataformas digitais”, afirma o diretor técnico da RECORD MINAS, Josimar Anselmo.

A modernização também fortalece a conexão da emissora com o público, ao permitir uma comunicação mais dinâmica, clara e alinhada às novas formas de consumo de informação. Telões de alta definição, recursos gráficos mais sofisticados e layouts versáteis ampliam as possibilidades narrativas e tornam a apresentação das notícias mais fluida e envolvente.

“O investimento em novos estúdios faz parte de uma estratégia contínua de atualização da emissora, acompanhando as transformações do jornalismo e do comportamento do telespectador. O objetivo é oferecer um conteúdo cada vez mais próximo do público, com qualidade editorial, linguagem moderna e eficiência na produção”, completa o diretor comercial e marketing da RECORD MINAS, Wagner Espanha.