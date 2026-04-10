RECORD MINAS promove evento para apresentar seu crescimento em 2025 e as novidades da programação 2026 A primeira edição do Pulso uniu networking e informações em primeira mão

Divulgação RECORD Minas E.Menchick

Na última quinta-feira (09), a RECORD MINAS organizou o Pulso, um evento destinado a apresentar os dados de audiência e performance da emissora em 2025 para clientes e profissionais do mercado publicitário. A apresentação também revelou novidades da programação 2026.

Mais do que um evento, o Pulso foi pensado para ser uma experiência imersiva no cenário da RECORD MINAS. Para tornar o encontro ainda mais único, ele foi realizado no estúdio 360º da emissora, que é casa dos programas locais MG no Ar, Cidade Alerta Minas e MG Record.

‌



A primeira edição do Pulso uniu networking e informações inéditas, em um evento que reafirma os esforços da RECORD MINAS em estar cada vez mais perto de seus parceiros comerciais.